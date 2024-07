LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | primato personale per D’Angelo nel disco maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18 11.64 il crono di Stepaniuk che si aggiudica la seconda batteria. Secondo posto per la polacca Kasprzak, staccata di 19 centesimi. Passano il turno anche Rankl e Ogrizek. 16.16 Pronte le atlete sui blocchetti di partenza. 16.13 Passiamo ora alla seconda batteria dei 100 metri femminili, ecco la lista di partenza. 1 1368 KASPRZAK Oliwia Poland POL 19 SEP 2007 11.64 11.64 201 2 1308 MAURI?A Vendija Latvia LAT 21 MAY 2007 12.01 12.01 588 3 1439 BOTUNJAC Sara Serbia SRB 25 JUL 2008 12.15 12.15 1080 4 1554 STEPANIUK Uliana Ukraine UKR 2 OCT 2007 11.60 11.60 279 5 1077 NAVARRO Sara Spain ESP 12 FEB 2007 11.79 11.79 487 6 1038 PITTAKA Mariliza Cyprus CYP 22 SEP 2007 12.09 12.09 719 7 1423 OGRIZEK Urška Slovenia SLO 27 JUL 2007 11.94 11.94 428 8 1465 RANKL Timea Switzerland SUI 1 JAN 2008 11.82 11.82 367 16.