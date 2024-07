Laboratori e assistenza in vacanza | Non lasciamo soli i bimbi autistici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Al via a Tolentino idel "Progetto autismo", finanziato dalla Regione per favorire l’inclusione di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Grazie all’assessorato alle politiche sociali del Comune, sono stati organizzati uno con attività legate agli aquiloni e un altro che prevede l’uso delle costruzioni Lego. Il progetto prevede anche un monte ore per l’educativa per la partecipazione ai centri estivi. "In aggiunta ai, sono state assegnate ore diindividualizzata per bambini con disturbo dello spettro autistico, le cui famiglie hanno deciso di farli partecipare a centri estivi" spiega l’ente. Per i maggiorenni, uno sempre con gli aquiloni e un altro con attività olfattive.