Fondo sociale europeo | in Toscana 35 milioni per soggetti fragili

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024): in35perLa‘legge’ il rapporto Irpet presentato in sala Pegaso e contestualmente vara la nuova programmazione delPlus (Fse +) 2021-2027, per una ‘crescita inclusiva’ e una risposta efficace ai bisogni della cittadinanza. A darne notizia Eugenio Giani, presidente Regione, dopo che la giunta regionale approvato la delibera con cui mette a disposizione il nuovo testo. “Il fatto che la Commissione europea abbia approvato la nostra proposta in soli due mesi conferma la validità e condivisione di scelte che nei prossimi anni ci consentiranno di gestire le risorse il modo più efficace e soprattutto di dare maggiori risposte alla cittadinanza.