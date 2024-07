Euro tocca massimi da 4 mesi a 10945 dollari in attesa Bce

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – Con un picco di seduta a 1,0940l’sale aida quattroa questa parte rispetto alla valuta statunitense, mentre i mercati sono indegli esiti del consiglio direttivo della Banca centralepea. Oggi non sono attese variazioni sui tassi di interesse, dopo il taglio che era stato operato a giugno, ma più piuttosto gli operatori guarderanno con attenzione ai segnali su possibili orientamenti per il mese di settembre. Gli sviluppi più recenti fanno presagire che un nuovo taglio in quella occasione possa essere un’ipotesi non così facile da concordare. L'articoloda 4a 1,0945inBce proviene da Ildenaro.it.