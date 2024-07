Divorzio tra Pascale e Turchi | dura pochissimo il matrimonio addio arrivato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Iltra Paola Turci e Francescaè già finito. Ad appena due anni dalle sfarzose nozze in Toscana, arriva il. Il giudice Benedetta Foti, della Procura di Firenze, ha omologato l'accordo con cuie Turci hanno sciolto la loro unione civile. Paola 55 anni, Francesca 35, la loro unione e il lorostupirono tutti: la cantante non era certo una fan del berlusconismo, mentreera stata una delle berlusconiane più accese fin da giovanissima, fino a legarsi al Cavaliere anche sentimentalmente, in uno dei periodi più difficili della sua storia dopo l'a Veronica Lario e gli scandali delle feste eleganti ad Arcore. Le prime foto insieme le pubblicò il settimanale Diva e Donna, nel giugno 2020, a pochi mesi da un comunicato di Forza Italia che metteva fine alla lunga relazione trae Berlusconi.