Batosta per Leclerc | ultim’ora su Hamilton

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 luglio 2024)per: l’anno prossimo il monegasco sarà compagno di squadra di Lewisin Ferrari. E secondo qualcuno ci sarà filo da torcere L’anno prossimo sarà quello disulla Ferrari. E dall’annuncio ufficiale dell’accordo i tifosi della Rossa oggettivamente non pensano ad altro. Avere in squadra l’inglese, uno dei più forti piloti di sempre, fa sempre un certo effetto.(Lapresse) – Ilveggente.itNei giorni scorsi i due si sono incontrati e hanno fatto giocare insieme i loro cani. Delle foto assai belle che hanno immediatamente fatto il giro del Mondo. Ecco, tutto rose e fiori, almeno all’apparenza. Poi, nella realtà dei fatti, potrebbe anche non essere in questo modo. A spiegare quello che potrebbe succedere nel corso della prossima stagione ci ha pensato uno che dentro la Formula Uno ci sguazza davvero da tanto tempo.