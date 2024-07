Un inganno a 30 all' ora

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anni fa, durante un viaggio aereo tra Roma e Milano, un ingegnere mi spiegò che la guerra alle auto condotta da alcuni sindaci in nome della difesa dell’ambiente e della qualità dell’aria che respiriamo era una stupidaggine. «Vede» mi spiegò, «ho controllato l’inquinamento in città e ho scoperto che i livelli peggiori si registrano nei quartieri in cui ci sono vecchi impianti di riscaldamento». Ricordo che mi citò il caso di Città Studi, zona universitaria, accusando la caldaia di un ateneo. «Lì» mi disse, «l’aria è più inquinata che a Malpensa, aeroporto da cui in determinati giorni e in certi periodi partono anche 900 aerei». Del resto, continuò, «il problema delle auto non si risolve rallentandone la circolazione, in quanto più fai circolare piano i veicoli, più aumenti le emissioni».