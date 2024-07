Siae gli spettacoli continuano a crescere +15% nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tre milioni e mezzo di eventi, quasi duecentosessantacinque milioni di spettatori, più di quattro miliardi di euro di spesa, la più alta di sempre. È il quadro che emerge dal Rapporto, presentato stamattina a Terrazza Civita a Roma e giunto alla sua 88/a edizione. Se il 2022 aveva visto la ripresa dopo il covid per glidal vivo, lo scorso anno questa tendenza si è confermata, con numeri in crescita. Gli eventi hanno segnato unsull'anno precedente, gli spettatori un +30%, i luoghi di spettacolo sono aumentati del 14% e la spesa del 37%. La Lombardia si conferma la regione che fa meglio, con circa 640mila eventi per il 18% del totale nazionale. Inoltre, registra anche il numero più alto di eventi di grande successo tra il pubblico, con 14 su 20 tra quelli nella top 20 italiana.