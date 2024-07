Rogo in falegnameria danni ingenti e capannone sotto sequestro Il titolare | Non capiamo cosa sia successo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mapello. In mezzo al piazzale, una montagna di legname bruciato. “Nonsia. Prestiamo sempre grande attenzione, non usiamo materiali pericolosi e in tanti anni di attività non ci siamo fatti nemici. Lo dico perché quando succedono certe cose arrivi a pensarle davvero tutte. Al momento, non possiamo fare altro che attendere le conclusioni dei vigili del fuoco. Domani (oggi per chi legge, ndr) saranno di nuovo qui”. Renato Losa,della Losa Legnami Srl, accetta di scambiare qualche parola sul portone d’ingresso della sua attività, colpita dal grave incendio divampato lunedì sera (15 luglio) poco dopo le 21 a Mapello, nella zona del centro commerciale ‘Il Continente’.