Parla l’ex Camplone | Grifo? Ai miei tempi avevamo giocatori importanti

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Andreaallenatore del Perugia della promozione in serie B, intervenuto a tmw radio, presenta il prossimo campionato di serie C. Con un occhio alle sue due squadre del cuore, il Perugia e il Pescara. "Il girone C è quello più difficile, perché al Nord ci sono sempre Triestina, Padova e Vicenza, mentre nel girone B ci sono squadre grandi ma in difficoltà come Ascoli, Ternana, Pescara e Perugia. Nel Girone C invece ci sono tante compagini di alto livello, come Catania, Avellino, Taranto, Crotone e Benevento", racconta l’allenatore. La situazione vissuta dal Perugia non è molto facile. "È una piazza simile a Pescara, con un presidente che vorrebbe vendere e che alla fine non lo fa. A Perugia c’è un allenatore giovane, ma regna l’incertezza. Aiabbiamo avuto diversi, che si sono consacrati e poi confermati Faraoni, Goldaniga e Provedel.