L’Atalanta toglie dal mercato Koopmeiners Luca Percassi | Mai previsto di venderlo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo, 17 luglio 2024 –ha tolto dalTeun. A chiudere ogni spiraglio alla Juventus o ai club inglesi sono state le parole pronunciate oggi dall’amministratore delegato nerazzurro, a margine della presentazione alla stampa del difensore inglese Ben Godfrey. Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. “è un giocatore fondamentale pere nei programmi della società non è mai stata prevista la sua cessione”, ha spiegatondo di fatto dalil 26enne gioiello olandese da mesi nel mirino della Juventus che però non avrebbe mai presentato un’offerta ufficiale alla dirigenza atalantina. Koop dunque resterà in maglia nerazzurra per il quarto anno consecutivo.