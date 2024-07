Il PSG sta avanzo su Osimhen | l’annuncio di Fabrizio Romano i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La voce si fa sempre più insistente: l’affare-PSG sarebbe davvero arrivato ad un punto di svolta. La conferma arriva anche da. Sembra mancare davvero poco alla concretizzazione dell’affare che porterà Victoral Paris Saint Germain: nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio sblocco dell’affare legato anche al blitz di Carlo Calenda in quel di Parigi. In queste ore anche ‘Il Mattino’ ha raccontato di un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis ed Al Khelaifi, con i due che sarebbero arrivare vicini ad una soluzione. Il presidente del Napoli non si discosta da una posizione fondamentale: niente contropartite tecniche, il club azzurro vuole soltanto soldi per lasciare andare il suo bomber. Al momento pare che il club francese abbia accettato queste condizioni, e sarebbe pronto a cercare la soluzione ideale proprio con la squadra partenopea.