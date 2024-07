Hiv esperti | Dialogo personalizzazione e attenzione ad aspetti pratici essenziali per aderenza terapeutica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) - Oggi le persone che vivono con Hiv, grazie ai progressi della ricerca e alle nuove terapie, hanno un'aspettativa e una qualità di vita molto superiori rispetto al passato. L'avanzare dell'età, però, li espone spesso alle comorbilità che altre patologie legate all'invecchiamento possono provocare, con conseguente necessità di dover seguire terapie anche per altre patologie croniche. Un aspetto, questo, che può influire sull'alla terapia antiretrovirale, in particolare per quella orale, che richiede costanza e regolarità da parte del paziente. L', infatti, può essere faticosa per chi deve assumere una terapia tutta la vita, specie se quotidianamente.