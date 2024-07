Calciomercato Napoli sfuma il colpo in attacco | inserimento lampo del PSG

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In casaè sempre tempo di mercato. Il club partenopeo deve fare i conti con la concorrenza per un giovane talento. La stagione è ormai ufficialmente cominciata, illavora in vista della prossima stagione e Antonio Conte sta testando tutti gli uomini a disposizione. La squadra ha debuttato contro l’Anaune nel primo test di Dimaro, un buon 4 a 0 con la squadra apparsa appesantita dai carichi ma che ha già mostrato le prime buone indicazioni. Il club azzurro lavora, ma intanto in società è sempre attento l’occhio sulcon una situazione frenetica sia in entrata che in uscita. La società ha rinforzato la rosa con gli arrivi di Marin, Buongiorno e Spinazzola con la situazione Hermoso invece in stand-by. Il giocatore ex Atletico Madrid piace, ma può arrivare solo in caso di 1 o 2 addii nel reparto difensivo.