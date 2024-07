A Cuneo chi va al lavoro in bicicletta verrà pagato con una moneta virtuale spendibile nei negozi della città

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Più di 900 partecipanti, 273.500 viaggi registrati, 845.350 chilometri percorsi e 122mila chilogrammi di CO? risparmiata: si possono sintetizzare così i primi tre anni e tre mesi del “Bike to Work” lanciato dal Comune dinel 2021. Ora il progetto – nato per incentivare la mobilità sostenibile – si prepara a un’ulteriore evoluzione: dal 1° agosto diventerà un importante strumento per supportare anche le realtà commerciali cittadine. L’iniziativa è realizzata con fondi comunali (50mila euro) e da quest’anno anche dal Distretto del Commercio grazie ad un finanziamentoFondazione CRC pari a 20mila euro. Cosa cambia Dal 29 luglio non verranno più erogati i contributi diretti ai partecipanti, che verranno sostituiti dai CO? coin, una nuovache permetterà di convertire i chilometri pedalati in danaronegli esercizi commerciali convenzionati