A Civitella si parla in inglese | al via la ’english summer farm’

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono già aperte le iscrizioni al ‘The englishdi Cusercoli, una settimana per ragazzi dedicata alla linguain calendario dal 26 al 30 agosto. "Si tratta di un’iniziativa gratuita, facente parte del progetto ‘Benessere in Comune’ difinanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglie della Presidenza del Consiglio – commenta l’assessore alle politiche giovanili Francesco Samorani (foto) –, cofinanziata dal Comune e rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, residenti nel territorio comunale". Durante la settimana "i bambini – prosegue Samorani – possono migliorare le loro competenze linguistiche in, partecipando ad attività divertenti ed educative, immersi nella natura.