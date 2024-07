WWE | Stephanie Vaquer apre ad un suo possibile ingresso nel Judgment Day

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024)è l’ultimo arrivo in ordine di tempo in casa WWE. La wrestler cilena sembrava destinata alla AEW, vista anche la sua partecipazione a Forbidden Door, ma alla fine è sbarcata a Stamford. Laha già debuttato nel corso dei Live Event del fine settimana tenutisi in Messico. Durante una recente intervista, Dominik Mysterio si è detto favorevole ad un suonelDay e ora arriva la risposta della diretta interessata. “Mi piace l’idea” Dirty Dom si è detto favorevole ad undinelDay. Secondo lui una nuova latina nel gruppo sarebbe l’ideale. Via social è arrivata la risposta della diretta interessata che a quanto pare non disdegna l’idea di lavorare con il JD. Qui sotto il post. ¿Ustedes que piensan? me agrada la idea(@Steph) July 16, 2024