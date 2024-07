Un modo originale per celebrare il centenario della morte di Puccini al Teatro Romano di Fiesole

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)– Anche asi celebra ildi Giacomo,. Per l’occasione Alessandro Riccio insieme all’Ort dedica il suo nuovo spettacolo al compositore lucchese. Il debutto questa estate in Toscana e aldi, il 22 luglio. All’Estate Fiesolana Alessandro Riccio è di casa, e il suo pubblico lo sa bene. Per la 77esima del festival porta in scena un nuovo spettacolo in collaborazione ancora una volta con l’OrchestraToscana, con cui ha firmato spettacoli di successo come I Fiati all’Opera, Ti racconto Don Giovanni e Gli anni Verdi. Per questa quarta produzione musicale con l’Ort l’attore fiorentino ha pensato di portare in scena Giacomo, o meglio gli effetti e le conseguenzemusica del compositore di opere più “popolare” di sempre, scomparso esattamente 100 anni fa.