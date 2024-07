Llorente avverte l’Inter | La Juventus ricominci a stare lassù!

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'ex giocatore spagnolo ha parlato del prossimo campionato di Serie A, individuando nel e in altre squadre le favorite. Tra queste la sua ex. VUOTO – Fernando, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua sul prossimo campionato: «La Juve, che deve are a. Il progetto è nuovo, Motta è bravo e mi aspetto altri colpi di mercato Oppure il Napoli, che avrà solo il campionato. Ovviamente anche Inter e Milan sono tra le mie favorite. Queste quattro possono fare il vuoto».