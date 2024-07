Le Nike create da Travis Scott che probabilmente dovresti conoscere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024)sono felicemente sposati da sette anni. Nel 2017, il rapper ha firmato la sua prima scarpa in collaborazione con il marchio americano, la Cactus Jordan, che ha dato il via a un'intera serie di sneaker, una più popolare dell'altra. DallaDunk alla SB Dunk Low, senza dimenticare le Air Force e le Jordan (il suo modello preferito),ha reinterpretato alcuni dei modelli must di, alcuni dei quali sono diventati veri e propri best-seller. Alcuni di queste sneaker sono entrate nel pantheon dei collezionisti che se le accaparrano a prezzi d'oro. Qual è la storia della collaborazione tra? Durante uno storico concerto del 2018,ha regalato a uno dei propri fan il suo primo modello, l'ormai iconica Cactus Jordan.