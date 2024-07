Coppa Davis 2024 Filippo Volandri | Troppo presto per dare un valore concreto a queste pre-convocazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Nella giornata di ieri, come da regolamento,ha diramato la lista dei pre-convocati per la fase a gironi della, in programma dal 10 al 15 settembre. Un elenco provvisorio, che potrà essere modificato fino a pochi giorni dall’inizio dell’evento anche in base alla disponibilità dei giocatori dopo la trasferta nordamericana (gli US Open termineranno l’8 settembre). Il capitano non giocatore dell’Italia nel frattempo ha selezionato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi ed i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli Azzurri campioni in carica, impegnati all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), se la vedranno nel gruppo A con Belgio, Brasile e Paesi Bassi per cercare di ottenere uno dei due pass a disposizione verso le Final Eight di Malaga.