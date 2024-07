Cina | tlc entra in uso primo satellite totalmente elettrico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Pechino, 16 lug – (Xinhua) – Ilcinese per telecomunicazioni a propulsione completamente elettrica ha ufficialmente iniziato i servizi operativi ieri, dopo la revisione tecnica in orbita e del sistema di terra a Hong Kong, secondo quanto dichiarato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), l’azienda che ha sviluppato il. IlAPSTAR-6E e’ unin orbita geostazionaria basato sulla piattaforma satellitare DFH-3E, con una durata di vita prevista di 15 anni. Comeesemplare della serie DFH-3E, e’ ilper telecomunicazioni al mondo a raggiungere un trasferimento in orbita completamente autonomo dall’orbita terrestre bassa all’orbita geostazionaria, ha dichiarato il CASC.