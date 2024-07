Barcellona | Flick vuole Dani Olmo in blaugrana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Hansi. Secondo la stampa catalana, è lui il grande obiettivo di mercato del, più di Nico Williams. Il ds Deco avrebbe già avuto nelle scorse settimane un incontro col suo agente, Juanma Lopez, e sarebbero state già gettate le basi di un accordo ma inon hanno intenzione di pagare i 60 milioni della clausola rescissoria e sperano di convincere il Lipsia ad abbassare le proprie pretese. Non sarà semplice visto che sul grande protagonista della Spagna a Euro 2024 hanno messo gli occhi anche alcune big inglesi come le due squadre di Manchester e il Liverpool oltre al Bayern Monaco. Dal canto suo,preferirebbe tornare in patria e l’ultima parola spetterà al presidente Joan Laporta, che vorrebbe invece puntare su Nico Williams.