Un anno dopo il terribile incidente Jovanotti si racconta | Torno più forte di prima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cortona (Arezzo), 15 luglio 2024 – Unsi. A dodici mesi dalin bicicletta che portò a varie fratture e ferite il cantautore può lentamente mettersi alle spalle un periodo difficile. Durante il quale ha lavorato duramente per tornare fisicamente come. L’avvenne appunto il 15 luglio a Santo Domingo.era sulla sua due ruote e la caduta fu brutta. Unaoperazione al bacino non dette i risultati sperati. Dovette tornare sotto i ferri in Italia. "E’ stato unparticolare –nel video – Ma entro finefinirò questo lungo percorso. Unfa a quest’ora volavo dalla bici, disintegrandomi il femore e una clavicola. Poi l’operazione fatta male esei mesi grazie al cielo ho trovato un’equipe che mi ha rimesso dritto.