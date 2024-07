Trump a Milwaukee | terrò un discorso completamente diverso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024): “C’è bisogno di unire il Paese”, annuncia l’ex presidente dopo il fallito attentato a Bulter in Pennsylvania, 15 luglio 2024 – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato che il suoalla Convention Repubblicana saràda quello inizialmente previsto. Intervistato dal Washington Examiner, e riportato dalla BBC,ha dichiarato che vede in questa occasione “un’opportunità per unire il Paese“. “Ilche avrei dovuto tenere giovedì sarebbe stato strepitoso”, ha affermato, spiegando che avrebbe affrontato principalmente le politiche del presidente Biden. Tuttavia, dopo il recente attentato avvenuto a Bulter,ha deciso di cambiareil tono e il contenuto del suo intervento.