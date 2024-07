Strappa la catenina d’oro a un ragazzo sul bus a Bologna poi scappa | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 -lad'oro a unsu un bus apoi si dà alla fuga. La polizia e i militari dell’Esercito hannoieri mattina un 27enne di origine marocchina, già gravato da pregiudizi, con l'accusa di aver commesso un furto con strappo. E' successo venerdì scorso, quando il giovane si trovava a bordo di un bus della linea 11, diretto in stazione. A un tratto, ilè stato raggiunto alle spalle da un uomo di origini marocchine che, dopo averglito lad'oro, è sceso dal mezzo e si è dato alla fuga. Una scena che non è passata inosservata alla volante che passava nella zona: i poliziotti, raggiunti dai militari, hanno quindi visto il 27enne nascondersi dietro un'auto in via Serra, mentre la vittima gli sbarrava la strada.