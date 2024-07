Serie C Carpi il raduno al via Il prossimo obiettivo è Zoboletti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)Settanta giorni dopo la festa per la promozione in C del 5 maggio col Certaldo, iltorna oggi a farsi abbracciare dai suoi tifosi. L’appuntamento è nel pomeriggio allo stadio ’Cabassi’ coldel gruppo – ancora ovviamente incompleto – agli ordini del riconfermato Cristian Serpini e del suo staff (confermato in blocco): alle 16 ci sarà il momento per le interviste, poi dalle 17 l’inizio dell’allenamento all’antistadio aperto al pubblico, che dalle 17,30 si potrà anche sottoscrivere gli abbonamenti ai botteghini sotto la tribuna. Novità. Ieri sono arrivate altre 2 ufficialità e 3 saranno rese note oggi. Fra i pali ecco Michele Pezzolato (2004), 69 gare fra Riccione e Forlì in D negli ultimi due anni, acquistato dal Modena e girato in prestito, oltre ad Abdoualye ’Pau’ Sall (firma biennale), attaccante 2000 alla terza stagione che con gli 11 gol dell’anno scorso è stato fra i trascinatori verso la C.