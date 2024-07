Pausa estiva Fisco | data inizio e come funziona Quanto dura?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 15 luglio 2024): la bella stagione è arrivata e anche l’Agenzia delle Entrate rallenta il ritmo. Ad agosto,a dicembre, a parte alcune particolari eccezioni, vengono interrotte le comunicazioni tributarie. Da quando a quandolo stop? Per quali tipi di adempimenti scatta l’indifferibilità? Una panoramica delle informazioni fondamentali sull’argomento. Nuova rottamazione cartelle: quando potrebbe partire? Le ipotesi: la bella stagione è arrivata e ormai sta raggiungendo il culmine. Allora anche l’Agenzia delle Entrate, in un certo senso, va in vacanza:per il periodo natalizio, anche ad agosto, infatti, è previsto lo stop all’invio di comunicazioni tributarie.