Nehellenia è la prima drag queen italiana a partecipare a un All Stars di RuPaul

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) La quarta stagione di ItaliaRace probabilmente non vedrà mai la luce (i diritti ora li ha tutti World Of Wonder che produce anche la versione statunitense, ma non si è ancora sbilanciata su un’ipotetica season four), ma una delle protagoniste della versioneora sarà conosciuta in tutto il mondo. Sto parlando di, finalista della seconda stagione nonché vincitrice del premio Miss Simpatia. A condurre laedizione di Global Allsarà proprio. “Il mondo non è pronto per’sRace Global All. Dodici regine che rappresentano i loro paesi d’origine alzano la posta in gioco a un livello completamente nuovo. Inoltre, il mix internazionale di carisma, unicità, nervosismo e talento vi lascerà a bocca aperta“.