‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ la serie dall’11 ottobre | il nuovo teaser

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo le proiezioni in esclusiva per i fan prima dei concerti negli stadi di Max Pezzali, è disponibile per tutti ildi Hannoragno – La leggendaria storia degli 883. L’attesissimaOriginal della nuova stagione Sky debutterà l’11in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Produzione da Sky Studios e Groenlandia, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, laè una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che racconta una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia. A dare ilo volto agli 883 sono Elia Nuzzolo (Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto), protagonisti di un progetto diventato in pochi anni fenomeno generazionale che continua a conquistare il pubblico ancora oggi.