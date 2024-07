Grandi Ascolti per le Finali di Wimbledon e UEFA Euro 2024 su Sky i dati di Audience

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Spettacolare domenica di sport nell’Estate Italiana di Sky con ledi.Ottimiper l’ultimo atto del “The Championships”, in esclusiva su Sky: l’incontro tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic – in diretta dalle 15.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci –ha raggiunto 785 mila spettatori medi complessivi in total* e 1 milione 589 mila contatti unici**, con il 6,9% di share tv.La finale dicon la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi tra Spagna e Inghilterra –in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 – ha raccolto davanti alla tv 1 milione 355 mila spettatori medi complessivi in total* e 2 milioni 74 mila spettatori unici**, con il 7% di share tv.