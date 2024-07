Di madre in figlia | la genitorialità e il genere in Hereditary e Midsommar

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 luglio 2024) C’è poco che spaventi di più gli esseri umani rispetto alla sensazione di non avere il controllo sulle proprie vite.esplora questa paura e si apre con Annie (Toni Collette),di un figlio e una, che presiede il funerale della propria. La famiglia di Annie non è esattamente quella del Mulino Bianco: suo figlio è un adolescente un po’ strano che ama sballarsi e suaCharlie è un’emarginata, che costruisce bambole con animali morti. Charlie crede che sua nonna avrebbe voluto che lei fosse un maschio. In effetti c’è un netto rifiuto della femminilità in, poiché le donne sono pensate come indifese, deviate o “pazze”, e mai davvero adatte a ruoli di potere. È sorprendente come Collette riesca a passare dall’iniziale amarezza verso laormai defunta, e da cui era stata separata in passato, a un’esplorazione selvaggia del dolore e della paura.