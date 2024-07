All’IC Toniolo si vive l' Europa con i progetti Erasmus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pisa, 15 luglio 2024 - Diversi i+ attivi all’Istituto comprensivo “” di Pisa, che permettono sia lo scambio di docenti e studenti, sia la riflessione e l’approfondimento di temi di comune interesse, quali il cambiamento climatico, l’Intelligenza artificiale, la didattica attiva. L’ istituto scolastico, infatti, da tre anni ha ottenuto l’Accreditamento+, organizzando e finanziando le mobilità all'estero di personale e studenti. Molti docenti, dall'infanzia alla secondaria, hanno potuto fare un'esperienza di una settimana di job shadowing (è un tipo di apprendimento sul posto di lavoro, che in questo caso ha previsto l'affiancamento di un collega straniero nel suo lavoro in classe) in Svezia, in Portogallo e in Spagna.