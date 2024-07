All’antico Vinaio e Gruppo Percassi | si chiude una nuova era di espansione?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’importante accordo trasembra aver scritto la parola ‘fine’ dopo meno di due anni dalla sigla della joint venture., il famoso locale fiorentino noto per le sue schiacciate toscane, ha recentemente concluso il suo accordo con il. L’evento segna la fine di una joint venture iniziata poco meno di due anni fa e che sembrava pronta ad aprire la strada ad una significativasia in Italia che in Europa. L’accordo, siglato nel 2022, infatti avrebbe potuto rappresentare una svolta importante per entrambe le entità coinvolte, combinando l’expertise enogastronomica decon le capacità di gestione e sviluppo retail del. Tommaso Mazzanti, fondatore de@Foto Crediti Instagram (@tommasomazzanti) – VelvetMagLa storia die l’accordo con ilFondato a Firenze, Anticoè diventato un’icona grazie alla qualità delle sue schiacciate, attirando clienti da tutto il mondo.