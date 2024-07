Addio a Shannen Doherty Star di Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma -, celebre attrice della serie televisiva "90210", è morta all'età di 53 anni a Los Angeles il 13 luglio, dopo una lunga lotta contro il cancro al seno iniziata nel 2015. La notizia è stata confermata dalla sua addetta stampa, Leslie Sloane, attraverso People. Una Vita sotto i Riflettori Nata a Memphis nel 1971,ha iniziato la sua carriera di attrice a soli 11 anni, apparendo in serie come "I ragazzi di Padre Brown", "La casa nella Prateria" e "21 Jump Street". Tuttavia, il suo ruolo più iconico è stato quello di Brenda Walsh in "90210", serie che l'ha resa unaglobale negli anni '90. La serie, un mix di teen drama, soap opera e commedia, ha catturato l'immaginazione di una generazione intera, esplorando temi come l'amore, l'amicizia e la crescita personale.