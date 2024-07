Truffa un’anziana ma la telecamera fa scattare l’allarme arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnapuntata sulla porta di una 91enne ha fattol’arresto di untore. E’ quanto accaduto a Meta di Sorrento. L’anziana, in passato, era già stata vittima di unache le costò 10mila euro. Dopo quell’episodio la figlia aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza, puntato sulla sua porta di ingresso: aveva fatto in modo che qualsiasi movimento sospetto generasse un alert sul suo smartphone e su quello del marito, collegati da remoto alle telecamere. Ieri l’ennesimama un finale diverso. Poco prima delle 14 un uomo bussa al citofono dell’anziana. Si presenta come un corriere e dice di essere passato a recuperare del denaro a nome della figlia. L’anziana si lascia ingannare, raccoglie circa mille euro e li consegna a quel ragazzo.