Svolta Osimhen ora cambia tutto | arriva la decisione sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Il calciatore del Napoli Victorresta al momento il rebus riguardante il calciomercato del club partenopeo. Il Napoli di Antonio Conte prosegue a lavorare senza sosta in quel di Dimaro, l’obiettivo è trovare la miglior condizione in vista della prossima stagione. Come riferito anche dal tecnico in conferenza occorre passare oltre il decimo posto dello scorso anno, il lavoro e il sacrificio saranno alla base per fare meglio anche se Conte al momento snobba grandi obiettivi. Il club azzurro è tra i più attivi sul calciomercato, la società sta lavorando senza sosta e l’obiettivo è regalare a Conte una squadra pronta per l’inizio della nuova stagione. Il tecnico ha un ruolo prioritario inciò, la suadi far restare Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia è stata esaudita e intanto la società lavora al rinnovo del talento georgiano.