Principi | In 22 anni abbiamo portato in città tantissimi corsi di laurea

(Di domenica 14 luglio 2024) È un mondo vero quello che ruota attorno ad una università, è cultura ma anche economia, vitalità e crescita. È nato per questo l’ente universitario del Fermano, un’idea partita da alcuni fermani, tra cui il compianto Amedeo Grilli, per riportare l’università a Fermo. Oggi l’Euf e la presenza universitaria insono in crescita continua, l’ente, di cui è presidente il sindaco Calcinaro, è nel consiglio di amministrazione di Fermo tech, il laboratorio di ricerca appena inaugurato negli spazi ristrutturati dell’ex mercato coperto. Silvia, direttore dell’Euf, è stata delegata dal sindaco nel consiglio di amministrazione di Fermo Tech, per sostenere le carriere dei ricercatori e contribuire alla crescita del territorio: "Tramite una convenzione con l’allora Università di Ancona, divenuta poi Università Politecnica delle Marche, l’Euf è riuscito a portare nelladi Fermo, ormai 22fa, un susseguirsi didifino ad oggi, doveil corso triennale e il corso magistrale di Ingegneria Gestionale, oltre al corso ditriennale in Infermieristica e corso dimagistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e il corso diin Logopedia, ormai da 3a Fermo e a novembre 2024 ci saranno le prime lauree".