Padel Open FITP Bari | Ciabattoni-Aima vincono ancora nel femminile

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug. (askanews) – Paolae Clarissasi aggiudicano la finaledella MediolanumCup,con prize money di 15mila euro in corso al Green Park di. Sul campo centrale da 500 posti, dopo le semifinali del mattino che hanno vistoe Meccico Giaquinta avere la meglio rispettivamente su Zanchetta-Livioni (6-1, 6-3) e Cavicchi-Cascapera (6-0, 3-6, 6-2), è andato in scena il capitolo finale già andato in scena nella tappa di Palermo. Come un mese fa,hanno bissato il successo di quello che è già un ‘Clasico’. Un’ora e mezza per chiudere la seconda finale vinta consecutiva (6-3, 6-4) e un sorridente abbraccio alle avversarie: “Sta diventando come una serie tv la nostra sfida? – ha detto la– Vero, allora pensiamo alla terza stagione nella tappa di Roma”, in programma a inizio ottobre.