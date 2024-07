Juan Jesus-Napoli l’addio ora è possibile | due club di A sul difensore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilbrasilianopotrebbe lasciarein questa sessione di mercato. Arrivano nuove indiscrezioni. Il calciomercato è cominciato ufficialmente da pochi giorni e ilè senza dubbio tra le squadre più attive. Ilazzurro ha già effettuato tre colpi, sono arrivati ufficialmente Spinazzola, Marin e Buongiorno, tutti rinforzi per potenziare un reparto in grave crisi nell’ultima stagione. Conte ha quindi individuato nella difesa il reparto da cambiare e non è finita qui. Ilsegue il centrale Mario Hermoso, attualmente svincolato dall’Atletico Madrid, un colpo che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Prima di chiudere gli azzurri devono però cedere, servono almeno due cessioni tra Ostigard,e Natan con quest’ultimo che potrebbe partire anche in prestito.