Inter verso l’esordio stagionale | la prima probabile formazione di Inzaghi

(Di domenica 14 luglio 2024)in fase di preparazionedi sfidare il Lugano in amichevole, mercoledì 17 luglio, anche se ladisi vedrà pubblicamente solo a fine mese contro il Las Palmas (sabato 29 luglio, ndr). Ecco quale potrebbe essere il primo undici estivo MILANO – La nuovache si è ritrovata ad Appiano Gentile (CO) per iniziare il ritiro estivo non è completa. Solo nei prossimi giorni Simoneriabbraccerà i nazionali. Eccezion fatta per il canadese Tajon Buchanan, infortunatosi in Copa America. I primi a rientrare saranno l’albanese Kristjan Asllani e il polacco Piotr Zielinski, attesi il 18 luglio. Poi i cinque italiani – Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi – il 24 luglio.