Ieri in Campania | frammenti di alluminio nel pane 54enne irpina in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 13 luglio 2024. Avellino –dineldi segale acquistato in un supermercato di Avellino. Una donna di 54 anni ha presentato una denuncia ai carabindel Nas dopo aver accusato forti dolori addominali e costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’del capoluogo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Nella serata diun incidente stradale si è verificato in contrada Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo. Una Volkswagen Golf e un furgone Fiat Fiorino si sono scontrati lungo la stretta via principale della contrada, causando il ferimento di due persone. (LEGGI QUI) Caserta – E’ in arrivo l’anticiclone africano, che al Centro-Sud potrebbe protrarsi probabilmente fino a fine luglio e il cui picco è atteso fra il 18 e il 19 luglio, con temperature fino a 40 gradi in alcune città.