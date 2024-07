È morta Shannen Doherty attrice star di Beverly Hills 90210 e Streghe aveva 53 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Èdi. A darne notizia è il magazine People. Daera malata di cancro e dava periodoci aggiornamenti sullo stato della sua malattia,53ricevuto la diagnosi di un cancro al seno nel marzo del 2015 e pochi mesi dopo, nell’agosto dello stesso anno, nedato notizia. Il peggio sembrava superato nel 2017, ma una recidiva l’costretta a un nuovo intervento nel 2018. Il 4 febbraio del 2020 un nuovo annuncio, col ritorno del cancro ormai al quarto stadio. Un anno fa era stata operata ancora una volta per delle metastasi al cervello. A gennaio del 2024raccontato le ultime evoluzione della malattia nel suo podcast ‘Let’s be clear’: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando”.