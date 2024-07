Capezzone | Serracchiani si indigna perché Toti scrive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Un politico abile può riuscire a nascondere molte cose, ma non - in qualche momento improvvisamente rivelatore - i suoi istinti più profondi: spirito liberale o invece animo settario, tensione garantista o al contrario riflesso giustizialista. E così, come uno sparo nel buio, un orrendo tweet di Debora, primissima fila della dirigenza Pd, l'ha tutt'a un tratto mostrata al naturale: sotto il trucco dem, l'antico profilo comunista; dietro la maschera progressista, un cupo istinto manettaro. Giudicate voi queste parole dell'esponente piddina, riferite alla lettera inviata da Giovannial suo avvocato: «Un indagato agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione esterna con qualsiasi mezzo (telefonia fissa o mobile, email, social network), può lanciare papelli a mezzo stampa? Chiedo per un amico».