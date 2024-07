Via Severini controlli ok Gli sfollati tornano a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "Allarme rientrato al civico 8 di viadove i residenti possono rientrare adopo che l’edificio era stato evacuato a causa dei crolli di alcuni calcinacci". L’assessore Paolo Renna annuncia che l’emergenza è finita e adesso le tredici famiglie possono rientrare adopo l’allarme lanciato lunedì pomeriggio. Subito dopo quei crolli i vigili del fuoco hanno messo dei vetrini nelle crepe nei piani seminterrati, così successivamente i tecnici avrebbero avuto ulteriori elementi per capire se il palazzo fosse ancora in movimento o se quello di lunedì fosse stato un episodio isolato. L’edificio in questo periodo sono in corso i lavori di miglioramento antisismico, con il cosiddetto intonaco armato. Sono state fatte verifiche e monitoraggi che hanno spinto i tecnici della ditta che sta eseguendo i lavori a considerare isolato quell’episodio e da ieri è stata revocata l’ordinanza che ha imposto lunedì sera di lasciare il palazzo costituito da 18 appartamenti, i nuclei familiari residenti sono 13.