Una rete da rattoppare Promossi gli interventi proposti dall’Ato in tutta la provincia

(Di sabato 13 luglio 2024) Il quadro degliper contrastare la dispersione idrica è a largo raggio e riguarderà diversi Comuni spezzini. Si tratta infatti di operazioni che riguardano sia le reti locali che necessitano di opere di manutenzione straordinaria cheche riguardano opere, tubazioni che servono in contemporanea più aree e più territori. In totale saranno ben 44 i cantieri, ritenuti prioritari, che si apriranno inattraverso l’opera del proprio Ato Idrico per un totale di 15 milioni di euro. Una soluzione necessaria per risolvere la situazione della dispersione idrica nella struttura dell’acquedotto spezzino. Il programma di riqualificazione e di razionalizzazione dellaidrica spezzina direttoidrico est delladella Spezia negli scorsi giorni ha chiuso il procedimento per accedere a un finanziamento nell’ambito del Pnrr, prevede l’innovazione dellaattraverso un intervento tecnicamente definito di "distrettualizzazione" del settore idrico.