Un unione per i giovani Nasce l’Academy Cfc

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri, 12 luglio 2024, quei residui di antichi campanili sono venuti giù. Le rivalità di campo, dopo lustri di battaglie sportive, hanno lasciato spazio soltanto alle amicizie, quelle vere, dentro e fuori il rettangolo di gioco. L’obiettivo è ambizioso: la crescita e il benessere dei. Grazie ad una nuova e storica sinergia tra Castelfrettese, Falconarese e Cameratese, che si sono unite per dar vita ad un unico soggetto calcistico:Cfc, in cui l’acronimo finale richiama proprio il nome delle tre società. I chiarimenti: le tre prime squadre, la Castelfrettese del presidente Augusto Bonacci, la Falconarese di Mirco Concettoni, la Cameratese di Andrea Lupinelli, rimarranno indipendenti. E così, per chi le avrà a disposizione, anche le formazioni Juniores.