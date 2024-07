Tragedia sui binari treno bloccato per ore Passeggeri soccorsi per il caldo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) La, un uomo morto sotto il. Una vita spezzata. Poi iltorrido, i vagoni del convoglio diretto a Siena che, in mezzo al verde, gioco forza si fermano per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine. E diventano bollenti sotto il sole che picchia forte. C’è bisogno dell’aiuto dei volontari della protezione civile per affrontare le ore necessarie per far arrivare lì, quattro chilometri prima del passaggio a livello di Rapolano, nella zona di Selvapiana, un convoglio sostitutivo. Infine lo sconcerto del personale della Misericordia di Rapolano una volta compreso chi è l’uomo che ha perso la vita. Un probabile gesto volontario, avrebbe lasciato la macchina non molto distante. Il racconto del macchinista comunque sarà risolutivo.