Stray Kids e NMIXX agli I-Days 2024 | scaletta e foto del concerto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 13 luglio 2024) 67.000 persone hanno accolto glia Milano per l’ultima data dell’edizionedegli I-. Un’edizione clamorosa per line-up e numeri e finalmente innovativa: mai in Italia un festival aveva dedicato un’intera giornata (e la più importante) all’universo K-Pop che è arrivato invece in massa per la prima volta a Milano sotto il segno della JYP, agenzia sia degliche delle, il gruppo femminile che – insieme ai nostri BNKR44 – si è esibito sul palco prima degli headliner. Moltissimi i momenti iconici della giornata, a iniziare dall’omaggio dellealla nostra musica: prima con una cover di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 e poi con Beggin’ dei Måneskin (l’originale, ricordiamo, è dei Four Seasons e risale al 1967).