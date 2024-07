Star Wars | The Acolyte – La Seguace riporta in auge una parte controversa della trilogia prequel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 13 luglio 2024) Uno degli espedienti più controversidisi sta rivelando unaimportante di: The– La. Stiamo parlando dei Midi-Chlorian, gli organismi microscopici che Qui-Gon Jinn spiegò al giovane Anakin Skywalker essere presenti in tutti gli esseri viventi. Un numero elevato di midi-chlorian in un individuo significa di solito una maggiore connessione con la Forza, ed è per questo che la lettura dei midi-chlorian di Anakin “fuori scala” era un problema così grande per i Jedi dell’epoca. Questo è stato spesso considerato come uno degli elementi più sciocchi introdotti da George Lucas nei, ma i midi-chlorian stanno comunque tornando incon l’ultima serie di. Nel terzo episodio di The, Torbin (Dean-Charles Chapman) ha effettuato una lettura di valori M nel sangue di Mae (Leah Brady) e Osha (Lauren Brady), quindi i fan sapevano che esattamente di cosa si stava parlando in quel momento.